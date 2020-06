München - Anfang März hatte die AZ exklusiv berichtet, dass das Power-Duo das Alfons, Schuhbecks Fine-Dining-Restaurant (seit Anfang 2020 zu, weshalb der Michelin-Stern verlorenging) im legendären Boettners übernehmen wird. Damals war die Tinte noch nicht getrocknet, alle Beteiligten hüllten sich in Schweigen. Nun ist alles (start)klar: Ablöse, Vertrag, Einrichtung, neuer Name (Goldig im Boettners), neues Konzept (italienisch-mediterrane Küche). Platz(l) da, die Gastronominnen greifen an!