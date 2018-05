Post auf Instagram Lena Meyer-Landrut: Mit dieser Botschaft überrascht sie alle

"Vielen Dank @maxvonhelldorff, für diesen Tag, für die letzten Jahre und für unser zukünftiges Leben", so Lena Meyer-Landrut. Er kommentierte den Post mit einem Herz-Emoji. Und Lenas Fans sind außer Rand und Band. "Die schönste Grinsebacke", "Es macht mich so glücklich dich lächeln zu sehen" und "Das freut mich soo sehr das du so glücklich bist" ist unter anderem in den Kommentaren zu lesen.