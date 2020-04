Verkaufen die Löwen "Geister-Tickets"?

Die Idee dahinter: Fans können symbolische, virtuelle Tickets erwerben und so ihren Klub in seiner finanziellen Notlage unterstützen. Ob das wirklich die Absicht der Sechzger ist, oder ob die Online-Kampagne einem anderen Zweck dienen soll, ist aber noch nicht bekannt. In den Kommentaren signalisierten bereits einige Fans ihre Bereitschaft, den Verein finanziell zu unterstützen.