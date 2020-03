Johannes B. Kerner zeigte Brief vom Gesundheitsamt vor

Mittlerweile sei er virusfrei "und habe das überstanden“, berichtet er im Gespräch mit Matze Knop. Er war deshalb auch schon wieder an der frischen Luft und im Supermarkt. Nach seiner Genesung ging er in Hamburg einkaufen und erlebte zwei fürsorgliche Mitarbeiter, die von seiner Erkrankung und Quarantäne gelesen hatten. Sie erkundigten sich sofort nach seiner Gesundheit. "Ich habe ein amtliches Schreiben vom Gesundheitsamt Hamburg, in dem die Quarantäne aufgehoben ist. Sie war erst angeordnet und jetzt ist sie aufgehoben. Das habe ich dann vorgezeigt, dann war alles safe", so Kerner weiter.