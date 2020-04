Nina Ruge und der Familienstammbaum

Nina Ruge, Moderatorin: "Über Ostern habe ich frei. Mein Mann Wolfgang Reitzle und ich haben einen schönen großen Spaziergang mit den Hunden geplant. Und wir wollen ein bisschen rausfahren, das darf man ja, und laufen. Wir werden natürlich nirgendwo sitzenbleiben. Und dann werde ich mich an den Ostertagen auch mit etwas beschäftigen, was ich mir immer vorgenommen habe: mit der Familiengeschichte. Wir haben Stammbäume und Fotos von einigen Vorfahren, die interessante Dinge gemacht haben: Zwei waren Abgeordnete der Nationalversammlung in der Paulskirche. Und meine Urgroßtante, Tilli Edinger, war Neurologin und wie ich glaube, die erste Frau, die in Harvard studiert hat. Solche Dinge werde ich an also Ostern machen. Und Fotos sortieren. Wenn die Sonne scheint, werde ich das im Garten machen. Mich also ein bisschen nach innen wenden."