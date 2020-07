Mann will Wohnung seiner Mutter anzünden

Laut Polizeiangaben hatte der 57-Jährige gegen 00:20 Uhr Unrat aus der verwahrlosten Wohnung seiner Mutter auf den Herd gelegt und angezündet. Es kam zum Brand und einer starken Rauchentwicklung, die Feuerwehr konnte das gelegte Feuer aber schnell löschen. In der Wohnung entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Die Mutter des Mannes lebt in einem Heim und war nicht anwesend. Die Beamten gehen davon aus, dass er das Feuer mit voller Absicht gelegt hat.