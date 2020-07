Dass er auf einer rechtsextremen Online-Plattform unterwegs war, bekam die Polizei erst später mit. Alles andere war früh bekannt. David S. gehörte keiner Organisation an, wenngleich er sich im Netz ausgetauscht hat mit Gleichgesinnten – radikalisiert hat er sich offenbar alleine. Muss das Definitionssystem der Polizei für politisch motivierte Kriminalität überarbeitet werden?

Das Definitionssystem ist ein bundesweit einheitliches und wird ständig auf seine Wirksamkeit geprüft. Für die Bewertung, ob es sich um eine politisch motivierte Straftat handelt oder nicht, ist das Kriterium, ob es ein alleinhandelnder Täter ist, nicht relevant. Deshalb hat die Tat von David S. keinen unmittelbaren Anlass dafür gegeben, das Definitionssystem anzupassen.

Wie viele Menschen mit rechtsextremer oder nationalistischer Gesinnung hat die bayerische Polizei im Blick, weil sie sie für rechtsextreme Gefährder hält?

Ein bloßer Verdacht zur Gewaltbereitschaft reicht für die Polizei nach derzeitiger Rechtslage nicht aus, um eine Person zum Gefährder zu qualifizieren. Vielmehr muss die Polizei hierfür Tatsachen nachweisen können.

Was für Tatsachen?

Wir müssen nachweisen können, dass eine Gewalttat konkret geplant oder vorbereitet wird. Wenn einer auf Facebook postet, wo er eine Waffe kaufen kann, reicht das zum Beispiel für einen Durchsuchungsbeschluss oder eine Festnahme nicht aus. Das macht es sehr schwierig für die Polizei.

Wie viele rechtsextreme Gefährder gibt es in Bayern?

Aktuell vier Personen.

Über die Hälfte der Ermittlungsverfahren scheitern

Hat die Polizei ausreichend Möglichkeiten, potenzielle Extremisten oder Attentäter im Netz ausfindig zu machen und zu stoppen, bevor sie töten?

Wenn jemand im Netz Hass, Hetze und Mordaufrufe verbreitet, würde ich mir wünschen, dass die Polizei von den Betreibern moderner Kommunikationsmöglichkeiten Bestandsdaten erhalten darf. Das heißt: Wir wären schon zufrieden, wenn wir Name und Adresse bekämen, um den Täter identifizieren zu können. Das Gleiche trifft auf den Bereich der Kinderpornografie zu. Bei über der Hälfte aller Ermittlungsverfahren scheitern wir daran, dass wir den Täter nicht identifizieren können.

Zurück zum OEZ. An diesem Abend ist an vielen Orten in der Stadt Panik ausgebrochen. Es hieß später, man müsse für vergleichbare Situationen Zufluchtsorte öffnen für Menschen, die vor einem Attentäter fliehen. Was ist aus diesen Überlegungen geworden?

Sie sind Teil unserer Konzepte. In solch einem Fall könnten Behördengebäude oder notfalls auch Hotels für die Menschen geöffnet und nach außen abgeschottet werden. Nach dem Motto: Gepäckstücke weg – abtasten – und rein. So würde das dann ablaufen. Im konkreten Fall wird es aber sehr von der Örtlichkeit abhängen. Die Frage ist, ob wir mit wenig Personal sicherstellen können, dass nur Unbewaffnete hineinkommen. Das muss im Einzelfall in der Situation entschieden werden.

Seit den islamistischen Anschlägen in Paris 2015 hat die Polizei ihre Einsatzkonzepte komplett überarbeitet. Zwischen Amoklauf oder Terrorlage wird heute in der akuten Lage zunächst nicht unterschieden. Heute ist die bayerische Polizei viel besser ausgerüstet als 2016 am OEZ: Auch Streifenpolizisten verfügen über Schutzwesten, die einem Kalschnikovbeschuss standhalten. Ein internes Handy-Messengersystem wurde geschaffen, neue Waffen gekauft – und mehr. Was haben all diese Maßnahmen gekostet, mit denen die Polizei die bayerische Bevölkerung und sich selbst gegen Attentäter und Terroristen wappnet?

Der Sach- und Bauhaushalt der Polizei ist im Vergleich zum Jahr 2013 mit einem Volumen von rund 342 Millionen Euro auf nunmehr über 537 Millionen angewachsen.

Wegen Corona haben jetzt 700 Polizisten ihre Ausbildung um ein halbes Jahr verkürzt. Sind diese Beamten ausreichend ausgebildet – zum Beispiel für den Fall eines Anschlags?

Die Ausbildung ist nicht verkürzt worden, lediglich die Abschlussprüfung wurde früher durchgeführt. Die noch fehlenden Ausbildungsinhalte werden auf den Inspektionen und bei der Bereitschaftspolizei nachgeholt.

Lesen Sie hier: München - Neues Bündnis gegen die SEM Nord