Neuaubing - Monatelang hat die Polizei bezüglich mehrerer Paket-Diebstähle in der DHL-Filiale in der Bodenseestraße in Neuaubing ermittelt. Nun stellte sich heraus: Der Täter war ein Mitarbeiter der Filiale! Laut Polizei wurden im Oktober vergangenen Jahres erstmals mehrere Pakete mit hochwertigen Mobiltelefonen entwendet. Daraufhin erstattete ein DHL-Sicherheitsbeauftragter infolge von internen Ermittlungen im Januar 2019 eine schriftliche Anzeige. Die Kriminalpolizei brachte bei den Ermittlungen zwei weitere Fälle, in denen Mobiltelefone gestohlen wurden, ans Licht. Der Täter hat wohl anhand der Verpackung der Pakete den hohen Wert des Inhalts erkannt.