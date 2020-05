München - Aus Wut über ihrer Meinung nach zu strikte Regulierungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie ist es am 9. Mai in München zu einem ungeordneten Protest auf dem Marienplatz gekommen. Anstatt der 80 angemeldeten Teilnehmer erschienen über 3.000 Personen. Die Corona-Abstandsregelungen wurden in München nach Polizeiangaben nicht eingehalten. Die Polizei mahnte mit Lautsprecherdurchsagen zu Abstand, "allerdings sind wir aus Gründen der Verhältnismäßigkeit nicht eingeschritten", so Polizeisprecher Kraus am Samstag zur AZ.