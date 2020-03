München - Es passierte am Montagabend in der Grünanlage unterhalb der Oberföhringer Straße in Bogenhausen. Eine 29-jährige Münchnerin joggte ihre Runde, als sie von einem Mann überholt wurde, der sich plötzlich umdreht und die Münchnerin mit einem Messer bedrohte, wie die Polizei München meldet.