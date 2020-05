Thalkirchen - Eine 37-jährige Münchnerin und ihre drei Monate alte Tochter wurden am Donnerstagnachmittag von einem Zeugen aus dem Großen Stadtbach in Thalkirchen gezogen. Der Zeuge alarmierte danach die Polizei und teilte mit, dass die Frau und das Kind in einem Seitenarm des Stadtbachs im rund 50 Zentimeter tiefen Wasser gelegen hatten.