Siko-Demo in München: Rund 3.000 Teilnehmer

Im Gegensatz zur Demo am Freitagabend formierte sich am Karlsplatz/Stachus ein deutlich älteres Publikum, das Areal füllte sich recht langsam, aufgrund der milden Witterung ist aber mit weiteren zahlreichen Teilnehmern zu rechnen. Bei den letzten beiden Sicherheitskonferenzen hatte es in Strömen gegossen respektive heftig geschneit.