Insgesamt seien die Proteste friedlich verlaufen, sagte ein Polizeisprecher. An einer Auftaktkundgebung hätten etwa 2.000 Leute teilgenommen, ebenso an der Abschlussveranstaltung nach dem Demonstrationszug, in der Spitze seien es rund 3.000 Personen gewesen. Rund 500 Teilnehmer bildeten eine Menschenkette in der Innenstadt. Im Vorfeld war mit einer Teilnehmerzahl von ca. 4.000 gerechnet worden. Insgesamt waren neun Demonstrationen gegen die Siko angemeldet worden.