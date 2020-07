Feldafing - Es war mitten in der Nacht, als die beiden Jugendlichen angegriffen wurden. Am Sonntag, um kurz nach zwei Uhr, waren die beiden 18-jährigen Starnberger an der Haltestelle Feldafing aus der S-Bahn ausgestiegen, als sie unvermittelt von zwei ihnen unbekannten Männern attackiert wurden. Die beiden Jugendlichen flohen vor den Angreifern und verständigten sofort die Polizei.