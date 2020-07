München - Gleich zwei Exhibitionisten haben die Polizei am Donnerstag beschäftigt. Gegen 14 Uhr stellte ein 30-jähriger Paketfahrer mit Wohnsitz in München in der Siegenburger Straße ein Paket an eine 61-jährige Münchnerin zu. Wie die Polizei berichtet, nahm die Frau das bestellte Paket entgegen, ehe der 30-Jährige unvermittelt sein erigiertes Geschlechtsteil zeigte - er hatte seinen Penis hinter dem Paket versteckt.