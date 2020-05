München - Am Samstagnachmittag sind Tausende Münchner am Marienplatz auf die Straße gegangen. Anstatt der 80 angemeldeten Teilnehmer nannte die Polizei gegenüber der AZ eine Spitzen-Teilnehmerzahl von 3.000 Personen. Die Veranstaltung war von einer Einzelperson angemeldet worden unter dem Thema "Grundrechte"; mehrere Bündnisse schlossen sich später an.