Gibt es Verbindungen zur vermissten Inga?

Eine weitere quälende Ungewissheit in dem Fall: Das BKA hatte am Mittwoch die Frage gestellt, ob weitere Menschen Opfer von B. geworden sein könnten. Nun ist ein konkreter Name gefallen: Gibt es Verbindungen zur seit fünf Jahren vermissten Inga aus Sachsen-Anhalt? Die Staatsanwaltschaft Stendal prüft dies aktuell. Inga war fünf Jahre alt, als sie am 2. Mai 2015 bei einem Familienausflug verschwand. Christian B. soll damals ein Grundstück im Kreis Börde in Sachsen-Anhalt besessen haben.