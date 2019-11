Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, hält sich K. derzeit Heidelberg auf und war in der Nacht von Montag auf Dienstag mit Freunden in der Heidelberger Altstadt unterwegs. Zuletzt wurde er gegen Mitternacht beim Verlassen eines Verbindungshauses in der Neuen Schloßgasse von Freunden gesehen. Zu diesem Zeitpunkt war er zwar alkoholisiert, jedoch orientiert und mobil.