Auf dem Spielplatz des Walderlebniszentrums Sauschütt in Grünwald beendeten Jugendliche den nicht enden wollenden Disput ums Bankerl auf ganz eigene Art. Sie zündeten die Sitzgelegenheit kurzerhand an und brannten sie nieder. Eine Spaziergängerin bemerkte am Dienstagmorgen den Schlamassel und rief die Polizei.