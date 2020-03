München - Seit Samstag gelten in Bayern weitreichende Ausgangsbeschränkungen. Die Polizei München kontrollierte die Einhaltung der Regelungen und überprüfte am Samstag vor allem gastronomische Betriebe und Ladengeschäfte. Dabei wurden über 160 Verstöße festgestellt. In 133 Fällen mussten Verantwortliche wegen Verstößen angezeigt werden. Davon betrafen 121 die Ausgangsbeschränkung.