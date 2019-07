Ederer ist ein Öko der ersten Stunde. 1993 übernahm er bei den Herrmannsdorfer Landwerkstätten das Bio-Restaurant Schweinsbräu, das er parallel mit seinem Glockenbach betrieb. 1998, da war seine Ehe schon kaputt, weil er nur in der Küche stand, konzentrierte er sich wieder nur auf sein Sternerestaurant Glockenbach, dessen Stammgäste jetzt wieder in der Lindwurmstraße sitzen.

"Eitelkeit hat mich in die Innenstadt geführt", sagt Ederer über sein Restaurant Ederer in den Fünf Höfen, das er von 2001 bis 2014 geführt hat. Zwei Jahre war Ederer dann in der Augustiner-Wirtschaft "Zur Schwalbe" auf der Schwanthalerhöhe. Doch eine Wirtschaft mit Würstel und Spezi passt nicht zu Karl Ederer. "Hier habe ich absolute, kreative Freiheit".

Lindwurmstr. 48, Di-Sa, 18 bis 24 Uhr, Tel 74 74 79 28