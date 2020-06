AZ: Herr Professor Oberreuter, Spekulationen nehmen derzeit an Fahrt auf, dass Bayerns Ministerpräsident Markus Söder doch Unions-Kanzlerkandidat werden möchte. Man schließt das aus etwas weicheren Dementis und Urlaubsplänen im Hohen Norden. Ist da was dran?

HEINRICH OBERREUTER: Ich würde es nicht an weichen Dementis und an Urlaubsplänen festmachen, sondern an den Karrierehöhepunkten eines jeden führungskräftigen Politikers. Wenn eine Chance auf eine Kanzlerkandidatur auf so einen Menschen zukommt, wird er, wenn er auch nur im Geringsten eine Chance sieht, nicht davonlaufen. Es hat bisher zwei bayerische Kanzlerkandidaten gegeben. Beide haben lange Zeit jede Absicht, für dieses Amt zur Verfügung zu stehen, dementiert. Sie haben die Situation sich immer erst so zuspitzen lassen, dass sie kaum mehr fliehen konnten. Bei Strauß war das ein bisschen anders als bei Stoiber. Jedenfalls ist die Aussage "Mein Platz ist in München" eine wohlfeile These, aber ohne jede Zukunftsrelevanz.