Politiker gibt Gesundheitsupdate Nach positivem Corona-Test: Friedrich Merz geht es wieder besser

Tag sechs in Quarantäne für Friedrich Merz (64): Der am Coronavirus erkrankte CDU-Politiker muss sich zu Hause auskurieren. Dabei vermeldet er via Twitter, dass sich sein Gesundheitszustand verbessert habe: "Grippesymptome gehen in einen normalen Schnupfen über". Merz ist positiv gestimmt "Anfang nächster Woche keine Symptome mehr aufzuweisen".