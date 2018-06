AZ-Kommentar: Reiter braucht Erfolge

Lokalchef Felix Müller über die Genossenschafts-Debatte.

In der Wohnungspolitik ist Dieter Reiter sehr, sehr glaubwürdig. Der Mann hat das Problem erkannt, weiß, auf wie vielen Ebenen die Preisexplosion zum größten Problem dieser oft so problemlos wirkenden Stadt geworden ist. Geht, wie jetzt in Freiham, etwas schief, will Reiter schnell an die Wurzel des Übels. Appelliert an die Bundespolitik, trifft Betroffene, weist seine Verwaltung an, Abläufe zu ändern.

Reiters Problem könnte werden, dass Glaubwürdigkeit nicht gleichbedeutend ist mit Erfolg. Und natürlich wird der verantwortliche Politiker, der ein Mega-Thema Mega-Thema nennt, auch an Ergebnissen gemessen.

Insofern hat Reiter auch machtpolitisch ein großes Eigeninteresse zu tun, was möglich ist. Denn eines ist klar: Wenn es der Stadt nicht einmal gelingt, auf eigenen Flächen ein paar Genossenschaftswohnungen zu realisieren, wird es spätestens im Wahlkampf viele harte Fragen an den OB der Wohnnot-Stadt geben.