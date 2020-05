München - Starten die Löwen am 26. Mai gegen den MSV Duisburg wieder in die 3. Liga? Wie die "ARD-Sportschau" berichtet, visiert der DFB den 26. oder den 27. Mai als Startdatum an. Der DFB habe demach einen ersten Fahrplan an die Drittligisten verschickt. Dieser ist eng getaktet, die Saison soll nach Möglichkeit bis zum 30. Juni beendet sein, dann laufen viele Spielerverträge aus