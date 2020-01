München - Die Ideen der CSU für die Verkehrspolitik? Sind dreidimensional. Was im Erdgeschoss, also auf der Straße, keinen Platz hat, soll entweder eine Etage tiefer – oder höher. OB-Kandidatin Kristina Frank und CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl haben am Freitag ihre Zukunftspläne - und die dazugehörigen Wahlplakate - der Presse vorgestellt.