Doch Chelsea versucht, den Youngster von einem Verbleib zu überzeugen – mit einem Wochengehalt von angeblich 96.000 Euro. Und mit mehr Spielzeit: "Er ist jetzt immer wieder bei Chelsea dabei, hat da Einsätze, zeigt auch seine Stärken", erklärte Ballack. Aus Sicht des ehemaligen Kapitäns der Nationalmannschaft gelte es für Chelsea abzuwägen, "ob man den Spieler behalten will oder ihn vielleicht nur ausleiht". Das sei ja die Philosophie von vielen Topklubs, so Ballack weiter: "Die Spieler auszubilden und ihnen dann auch die Möglichkeit zu geben, zu spielen. Das ist das Allerwichtigste in den jungen Jahren."