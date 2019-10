Welchen Stellenwert hat das Duell für Sie, abgesehen vom Derby-Charakter? Der Toto-Pokal an sich ist ja alles andere als lukrativ – im Gegensatz zum DFB-Pokal, für den man sich qualifizieren könnte.

Der Pokal hängt bei uns in Haching hoch, schon immer. Wir sind überglücklich, wenn wir weiterkommen und waren todtraurig, als wir letztes Jahr sang- und klanglos gegen Würzburg ausgeschieden sind (0:3, d. Red.). Von daher soll Sechzig nur ein Schritt zum Pokalsieg sein – andersrum sehen das die Löwen sicher auch so. Das ist ein vorweggenommenes Finale. Und die Konsequenz aus dem Pokalsieg, wobei wir selbst als Finalist schon mal qualifiziert waren, wäre eine tolle Sache für uns.

Stichwort Finanzen: Wie oft schaut man nach Hachings Börsengang als Coach auf den Aktienkurs?

Ich denke, ähnlich wie der Biero auf Sechzigs Vereinspolitik: Wenn man sich zu hundert Prozent mit einem Verein identifiziert, schaut man auch über den Tellerrand. Ich bin im zwölften Jahr hier, war auch Sportdirektor. Der Manni schaut ganz sicher öfter darauf als ich. Aber jetzt sind wir grade wieder zweistellig, stehen bei gut zehn Euro. Es stimmt uns optimistisch, dass die Aktie stabil ist und nie unter den Ausgangswert gefallen ist. Ich denke, der Börsengang ist sehr gut geglückt.

Schromm über Bierofka: "Kritik gehört zum Geschäft"

Es wird oft vom Chaosverein 1860 und der Wohlfühloase Haching gesprochen. Wie schwer ist es für die Identifikationsfiguren Schromm und Bierofka, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren?

Was ist schon leicht? Etwas gemeinsam aus dem Nichts zu entwickeln, oder wie bei Sechzig die Strukturen und das große Fanpotenzial in den Griff zu bekommen? Jeder hat seinen Job, jeder hat andere Anforderungen. Beides ist in meinen Augen sehr spannend. Kritik gehört da zum Geschäft. Mich haben schon mal Zuschauer angeredet, ob ich nicht endlich hinwerfen könne – während des Spiels. Man darf sich nicht von Einzelnen irritieren lassen. Wir hatten letzte Saison 13 Trainerentlassungen in der Dritten Liga. Wie soll es der Nachfolger immer besser machen? Das ist, wie wenn ich sage: Ich suche mir eine neue Frau. Vielleicht mal mit einer anderen Haarfarbe. Und dann? Es heißt immer, im deutschen Fußball gibt es immer weniger Typen. Wie entsteht so ein Typ? Über Kontinuität. Darüber, dass ein Trainer einem Verein über Jahre seinen Stempel aufdrücken kann. Und nicht schon bei der ersten Krise die Koffer packen muss.

Eine Veränderung, die bei 1860 ansteht: Das Grünwalder soll ausgebaut werden und Sechzig könnte nach Haching umziehen.

Das ist Zukunftsmusik. Was ich dazu sagen kann: Es wird sehr spannend, wenn Sechzig, Bayern II und vielleicht auch Türkgücü alle ein Drittliga-Stadion suchen.

