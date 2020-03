Der E-Tense trägt den Beinamen 4x4, was einen dezenten Hinweis auf die Technik unter dem elegant geformten und mit besonders charmanten Details versehenen Blechkleid des DS 7 gibt – neben den zwei „Tank“-Klappen links und rechts. Es handelt sich nämlich um einen Plug-in-Hybrid, also um eine Kombination aus Verbrenner- und Elektroantrieb. Wie etwa beim entsprechenden Schwestermodell Opel Grandland X Hybrid4 setzt der Mutterkonzern PSA dabei auf eine besonders aufwendige Methode: Vorne beim 1,6-Liter-Benziner mit 200 PS steckt noch ein E-Motor mit 110 PS, neben dem Differenzial haben die Techniker in die Hinterachse noch einen zweiten Elektromotor mit 112 PS Leistung eingebaut. Ergibt unterm Strich eine Systemleistung von 300 PS und ein ziemlich kräftiges Drehmoment von 520 Nm, das bei Bedarf über alle vier Räder auf die Straße gebracht wird.