München - Wieso? Weshalb? Warum? Wieso hat der EHC Red Bull München diesen ersten Matchpuck in der Viertelfinalserie gegen die Eisbären so leichtfertig vergeben und sich daheim mit 0:3 abschießen lassen? Weshalb hat der Triplemeister, der in der Serie immer noch 3:2 führt, dabei einen derart anämischen Auftritt hingelegt, dass man im Stadion nie das Gefühl hatte, dass München in diesem fünften Spiel der Serie als Sieger vom Eis gehen könnte?