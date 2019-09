Sie hat Großes vor und ist bestens gewappnet! Stella Tiana Stegmann zog vom hessischem Odenwald in die bayerische Landeshauptstadt, um Business Administration zu studieren. Und prompt klopfte der "Playboy" an und machte sie zum Wiesn-Playmate."Ich finde, sie ist immer ein bisschen lieblicher als andere Playmates. Das Shooting war jedenfalls eine tolle Erfahrung, jetzt darf es gern weitergehen: Als Wiesn-Playmate ist man ja auf vielen Events unterwegs. Ich stehe gern vor Leuten, führe durch Programme oder rede und lache einfach mit ihnen. Deshalb habe ich letztes Jahr auch eine Ausbildung zur Moderatorin gemacht", so die 22-Jährige im Männermagazin.