München – Dass mal ein Wahlplakat zerstört wird, kommt vor. Wahrscheinlich sogar im gediegenen Grünwald. So gesehen, ist gar nicht so erstaunlich, was sich am Dienstag um den Bavariafilmplatz abgespielt haben soll. Dass das Zerstören von FDP-Plakaten zum Politikum wird, liegt daran, dass es Fotos des mutmaßlichen Täters gibt. Und vor allem: dass die Frage im Raum steht, ob darauf der einstige engste Mitarbeiter von Franz Josef Strauß zu sehen ist.