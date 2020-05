Im Achtelfinale war für Laura Müller Schluss, sie musste am 1. Mai "Let's Dance" verlassen. Obwohl Ilka Bessin, die noch einmal in ihr "Cindy aus Marzahn"-Kostüm schlüpfte, weniger Jury-Punkte erhalten hat, musste am Ende die Verlobte von Michael Wendler die Tanz-Show verlassen. Es haben deutlich weniger Zuschauer für die 19-Jährige angerufen als für Bessin.

In der achten "Let's Dance"-Folge hat es sich wieder für einen Promi ausgetanzt. Martin Klempnow musste die Show verlassen. Auch Moritz Hans und Laura Müller hätten "Let's Dance" beinahe verlassen müssen, konnten aber genug Punkte ertanzen.

Auch am 17. April musste in der siebten Show ein Promi "Let`s Dance" verlassen. Für Loiza Lamers hat es sich ausgetanzt, denn die Punkte haben nicht gereicht. Um den Einzug in die nächste Show mussten Laura Müller und Ilka Bessin zittern. Letztendlich hat es aber trotzdem knapp gereicht.

In der sechsten Show reichten die Punkte von der Jury und den Zuschauern für Ulrike von der Groeben nicht aus und sie musste "Let's Dance" verlassen. Martin Klempnow und Laura Müller mussten ebenfalls zittern, konnten sich aber knapp in die nächste Show retten.

Am 27. März, in Show fünf, musste "Superhändler" Sükrü Pehlivan gehen. Er konnte sich nicht gegen die anderen Promis durchsetzen. Außerdem zittern mussten Ulrike von der Groeben und Martin Klempnow.

In der vierten Live-Show hat es sich für "Hollands Next Topmodel 2015" Loiza Lamers und Profitänzer Andrzej Cibis ausgetanzt. Mit nur 16 Jury-Punkten und zu wenig Zuschaueranrufen mussten sie die Show verlassen. Nach dem freiwilligen Aus von John Kelly wurde sie zur fünften Folge jedoch wieder zurückgeholt.

Auch in der dritten Folge erreichte ein Promi nicht genügend Punkte und musste die Show verlassen. Profitänzerin Isabel Edvardsson und Ex-Fußballer Ailton wurden von der Jury und den Zuschauern auf den letzten Platz gewählt.

In der zweiten Show musste Rapperin Sabrina Setlur die Heimreise antreten. Zwar hatte John Kelly die wenigesten Jury-Punkte erhalten, dennoch musste die Frankfurterin am Ende "Let's Dance" verlassen (weil der Sänger mehr Zuschaueranrufe generieren konnte). Sie ist somit die zweite Promi-Kandidatin, die die RTL-Tanzshow verlassen muss.

In der ersten regulären Show am 28. Februar war schon für Steffi Jones Schluss. Die Ex-Kickerin landete durch das Voting von der Jury und den Zuschauer auf dem letzten Platz. Ebenfalls zittern mussten Ailton und Sabrina Setlur.

