Vor allem die Reaktion des FC Bayern auf die Pläne der Fifa, eine neue Klub-WM zu gründen, ärgert Bobic. Zunächst hatte der Verein verlauten lassen, kein Interesse an der Gründung eines solchen Wettbewerbs zu haben, später begrüßte Präsident Uli Hoeneß die Pläne allerdings doch. "Man muss zu einer Sache stehen. Sie erst kritisieren und am Ende doch mitmachen, wäre nicht meine Sache", meint Bobic, der dieses Vorgehen scheinheilig findet: "Offenbar fanden die Bayern die Idee von Anfang an gut und haben nur so getan, als wären sie dagegen. Vermutlich, weil das besser ankam."