Gorenzel, der die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs in Kleingruppen als "erfreulichen, aber kleinen Schritt Richtung Normalität" bezeichnete, sprach von einem Dreisäulen-Modell zur künftigen Existenzsicherung der Drittligaklubs. "Erstens: die Organisationsform. Wo ist die Dritte Liga am besten aufgehängt, gibt es zum DFB eine Alternative?" Gorenzel zeigte sich dabei einmal mehr enttäuscht über die "verpuffte Zusage finanzieller Unterstützung" des DFB, die allerdings "aus Gründen der Gemeinnützigkeit" schwierig sei. Besagte Alternative: eine Übersiedelung in die DFL.