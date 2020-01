Die Bewertung bei dem Thema "autofreie Altstadt" hat jetzt für Streit unter Stadträten gesorgt. Der Grund: FFF fordert für München eine "autofreie Zone" innerhalb des Mittleren Rings bis spätestens 2025. Die Grünen haben bei dem Thema einen vollen Punkt bekommen. SPD-Vize-Fraktionschefin Anne Hübner schimpft: "Die Grünen sollten mal sagen, was für sie ‘autofrei’ bedeutet und was für sie eine autofreie Innenstadt ist." Im Kommunalwahlprogramm der Grünen findet man auf diese Fragen zumindest teilweise Antworten. Dort ist tatsächlich von einer autofreien Altstadt so schnell wie möglich und einer autofreien Zone innerhalb des Mittleren Rings bis 2026 die Rede.