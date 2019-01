Plädoyers erwartet Wie rechtfertigen die Totschläger von Passau ihre Tat?

Passau - Es war eine Tat, die ganz Deutschland erschütterte: Im Frühjahr 2018 gerät eine Schlägerei am Bahnhof in Passau zwischen Jugendlichen völlig außer Kontrolle. Der damals 15-jährige Maurice K. wird so schwer verletzt, dass er an seinem eigenen Blut erstickt. Seine Mutter, die zufällig am Tatort war, musste hilflos bei der erfolglosen Reanimation zusehen.