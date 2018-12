München - Auf einer Parkinsel in der Nähe des Hansaparks ist am Freitag Morgen ein Auto komplett ausgebrannt. Beim Eintreffen der Münchner Feuerwehr stand der Golf-Variant bereits vollständig in Flammen. Das Feuer sprang auf das daneben geparkte Auto über und beschädigte es so schwer, dass ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand.