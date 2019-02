13.44 Uhr: Der Bayern-Coach über die Champions League, die nicht mehr im Free-TV gezeigt wird: "Ohne die Fans ist unser Sport sowieso hinfällig, unser Sport lebt durch die vielen Fans in den Stadion und vor den Fernsehbildschirmen. Ich glaube schon, dass der Sport vielen zugänglich gemacht werden sollte. (...) Aber der Rest ist nicht meine Aufgabe."

13.43 Uhr: Kovac über ein mögliches Champions-League-Finale 2021 in München: "Ich finde das gut, letzten Endes gibt es nicht viele Stadien, die so aussehen, wie unser Stadion. Wenn wir da wieder den Zuschlag bekommen könnten, würde ich mich freuen. Das ist natürlich nochmal ein zusätzlicher Anreiz für die Mannschaft, das Endspiel im eigenen Stadion zu bestreiten."

13.42 Uhr: Was für ein Spiel erwartet Kovac in Augsburg? "Sie sind jetzt nicht direkt im Abstiegskampf drin, aber jetzt schauen wir mal, was passiert. Ob sie genauso aggressiv anlaufen werden, wie im Hinspiel. Wir bereiten uns auf alles vor und müssen die richtigen Lösungen und Entscheidungen treffen."

13.41 Uhr: Kovac über Jens Lehmann, neuer Co-Trainer der Augsburger: "Das ist natürlich schon so, dass ehemalige Bundesliga-Profis im Trainergeschäft dann gerne gesehen sind. (...) Er hat Erfahrung, nicht nur als Spieler eines Klubs, sondern auch als Nationaltorhüter. Diese Erfahrung kann jeder Trainer brauchen und ich glaube auch, dass Manuel davon sehr viel zehren kann."

Kovac: Habe mit Klopp "die Klingen gekreuzt"

13.40 Uhr: Kovac über Klopp: Gibt es etwas, dass den Liverpool-Coach auszeichnet? "Ja, wir haben ja noch gegeneinander gespielt – damals in der Zweiten Liga. Er in Mainz, ich in Berlin. Von daher kennen wir uns, wir haben schon die Klingen gekreuzt. Was er damals als Spieler vorgelebt hat, lebt er jetzt auch als Trainer vor. Das macht ihn authentisch und auch sympathisch." Kovac verweist auf die Erfolge Klopps – sowohl jetzt in Liverpool als auch vor allem in seiner Zeit bei Dortmund oder Mainz. "Er ist ein Kämpfer-Typ und geht bis zum Letzten und das sieht man auch in seiner Mannschaft."

13.39 Uhr. Gibt es eine Prognose, wann Arjen Robben zurückkehren könnte? "Nein", antwortet Kovac kurz und knapp.

13.37 Uhr: Kovac über die Vorbereitung des FC Liverpool im Spanien-Trainingslager: "Sicherlich ist das nach den vielen Spielen, die sie jetzt hatten, gar nicht so schlecht, wenn sie jetzt mal bisschen Pause haben. Andererseits kommen sie aus dem Rhythmus. (...) Aus dieser Sicht haben wir gar keinen Nachteil. Im Gegenteil, ich glaube schon, dass wir mit diesem Rhythmus, den wir jetzt haben, ganz zufrieden sind."

13.36 Uhr: Kovac über die kommenden Wochen und die Frage, ob die Liverpool-Spiele eine Reifeprüfung für Kovac sind? "Das ist für mich überhaupt nicht ausschlaggebend. Ich gehe in jedes Bundesliga- oder Champions-League-Spiel, um zu gewinnen. So war ich als Nationaltrainer, da wollte ich auch jedes Spiel gewinnen. (...) Es ist immer relativ einfach: Man bewertet das, was war – das Ergebnis. Wenn's gut war, ist alles super, dann ist er toll. Wenn's schlecht war, ist er plötzlich ein Vollblinder. Also das bewerte ich nicht über."

13.35 Uhr: Privaten Kontakt gibt es allerdings nicht: "Nein, als wir da die Kurse hatten, hat man immer mal wieder über Email Kontakt gehabt. Aber ansonsten hat jeder seinen eigenen Ablauf, seine eigene Familie, seinen eigenen Klub. Und da braucht man auch wirklich sehr viel Zeit."

13.34 Uhr: Kovac auf AZ-Nachfrage über das Verhältnis zu Augsburgs Trainer Manuel Baum, mit dem er im vergangenen Jahr zusammen an einer Trainer-Fortbildung teilgenommen hat: "Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, wir hatten ja nicht nur einen Kurs, sondern mehrere. Wir waren ja auch Platznachbarn – der Manuel ist ein toller Kerl, ein toller Junge, toller Trainer, der es geschafft hat, von unten hochzukommen. Er ist jetzt im zweiten, dritten Jahr in der Bundesliga tätig, das zeigt seine Qualität, seine Akribie, seinen Perfektionismus, den er als Trainer auch an den Tag bringt. Klar, aktuell ist es ein bisschen schwieriger, aber das ist ganz normal in jeder Trainer-Laufbahn. Aber ich bin mir sicher, dass er am Ende der Saison wieder da stehen wird, wo er möchte – nämlich wahrscheinlich im gesicherten Tabellenmittelfeld."

13.34 Uhr: Gibt's Rotation oder Schonung? "Wir haben überhaupt keinen Grund, jemanden zu schonen. Wir haben jetzt auch eine normale Woche gehabt. Wir haben genügend Zeit gehabt, um uns zu erholen und zu regenerieren. Die Jungs sind körperlich fit und wir werden das Spiel so angehen, wie wir müssen. Wir können und dürfen das Spiel in Augsburg nicht unterschätzen. Wir können mit diesem Spiel für kurze Zeit so richtig rankommen."

13.32 Uhr: Wie lässt sich der Fokus jetzt, vor dem Knaller gegen Liverpool, auf das Augsburg-Spiel richten? "Man kann's nicht ausschließen, dass der ein oder andere daran (Spiel gegen Liverpool, d. Red.) denkt – das ist ganz normal. Nur sind wir jetzt in einer Situation in der Bundesliga, in der wir uns auf fünf Punkte heranspielt haben. Jeder einzelne weiß, dass wir jetzt mit dem Spiel in Augsburg auf zwei Punkte herankommen können – zumindest mal über zwei, drei Tage. Und das ist unser Ziel! Das Spiel in Augsburg ist auch sehr wichtig für die Atmosphäre im Hinblick auf das Liverpool-Spiel. Deswegen müssen wir erste Spiel, das Spiel in Augsburg so angehen, wie wie es machen müssen. (...) Dieses Spiel am Freitag gibt uns die Richtung vor."

13.31 Uhr: Personal-Update bei den Bayern: Bis auf Arjen Robben und Corentin Tolisso haben alle Spieler mittrainiert. Das heißt, dass auch Manuel Neuer torwartspezifische Übungen absolviert hat. "Er hat keine Beschwerden gehabt, sodass er für das Spiel am Freitag eine Option ist. Ich hoffe, dass bis morgen, beziehungsweise übermorgen alles so bleibt. Stand jetzt sieht es sehr gut aus", so Kovac.

13.31 Uhr: Pünktlich geht's los – Kovac ist da!

Von Spiel zu Spiel denken. Das ist bei den meisten Fußballmannschaften die Devise – zumindest wenn es nach den Aussagen der Verantwortlichen geht.

Beim FC Bayern trifft das aber aktuell wohl nicht zu – am kommenden Dienstag (19. Februar, 21 Uhr) steht der Kracher im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Liverpool an.

Doch vor der Partie in Anfield müssen die Münchner an diesem Freitag (15. Februar, 20.30 Uhr) erstmal in der Augsburger WWK Arena antreten. Bundesliga-Kampf statt Königsklassen-Glamour. Für den deutschen Rekordmeister geht es auch gegen die Fuggerstädter um wichtige Punkte im Meisterschaftskampf. Noch immer beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund fünf Punkte. Ein Sieg in Augsburg ist Pflicht, um nicht den Anschluss an den BVB zu verlieren.

Wird Kovac gegen Augsburg rotieren? Werden Spieler geschont? Und wie bereiten sich die Münchner auf die "Reds" von Trainer Jürgen Klopp vor? Vielleicht wird der Bayern-Coach bei der Pressekonferenz am Mittwoch schon etwas zum Knaller gegen Liverpool sagen – die PK hier ab 13.30 Uhr im Liveticker der AZ.