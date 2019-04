So erfolgreich FF beruflich ist, so rar macht er sich in der Öffentlichkeit. Mit seinem Partner Klaus Rader (ihre Vapiano-Anteile verkauften sie 2011, mit dem L’Osteria-Siegeszug starteten sie 1999) gibt es ein paar gemeinsame Auftritt bei verschiedenen L’Osteria-Eröffnungen. Doch mit seiner hübschen Freundin sieht man Friedemann noch viel seltener. Zwei wenige Ausnahmen: Auf der Wiesn und bei Michael Käfers 60. Geburtstag zeigte sich das Paar. Strahlend und freundlich, aber seeehr zurückhaltend.