Bei dem Begriff "Kampfhund" denken viele sofort an eine blutrünstige Killermaschine auf vier Pfoten. In der privaten Haltung spricht man eigentlich von Listen- oder Kategoriehunden. Deren Haltung ist in Deutschland von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt. In Bayern gelten 19 Rassen als Listenhunde und werden laut der Bayerischen Kampfhundeverordnung in zwei Gruppen unterschieden: