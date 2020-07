Der 35-Jährige sei im Garten in Teuschnitz (Landkreis Kronach) auf zwei amerikanische Munitionsboxen gestoßen, teilte die Polizei am Sonntag mit. In der ersten Box fanden die Beamten am Donnerstag eine funktionstüchtige Automatikpistole, einen Schalldämpfer und 270 Schuss Munition. In der zweiten Box befanden sich den Angaben zufolge eine Zündschnur, zwei Übungshandgranaten, mehrere Zünder und eine geringe Menge Sprengstoff.