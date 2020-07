Diese sollen in der Schule die "Stammlehrkräfte" ersetzen, die coronabedingt nicht körperlich in der Schule sein können. Dafür werden "ab sofort" ausgebildete Lehrkräfte, aber auch Personen mit abgeschlossenem Hochschulstudium gesucht, "die sich an unseren Schulen engagieren wollen", sagte Piazolo.

Auch im Falle einer weiteren günstigen Infektionslage im Freistaat wird das kommende Schuljahr noch ein gutes Stück von dem angestrebten "Normalbetrieb" entfernt sein. Weiterhin werden in den 6.000 Schulen des Freistaats und für die etwa 150.000 Lehrer besondere Hygieneauflagen gelten.

Schulfahrten sind bis 31. Januar 2021 untersagt

Einschränkungen seien besonders bei den Fächern Sport, Musik und Kunst weiterhin erforderlich, schilderte Piazolo. Schulfahrten sind bis 31. Januar 2021 ohnehin untersagt. Für Lehrer wird es schwieriger, sich vom Direktunterricht entbinden zu lassen.

Grundsätzlich nicht in die Schule kommen müssten nach wie vor schwangere Lehrerinnen, listete Piazolo auf. Das Überschreiten der Altersgrenze von 60 Jahren allein wird hingegen kein Grund mehr sein, fern zu bleiben. Erforderlich dazu ist die Vorlage eines ärztlichen Attestes, wonach der Betreffende dem Risiko einer Ansteckung nicht ausgesetzt werden darf.

Die betreffenden Lehrkräfte seien dann aber nicht freigestellt, sondern müssten Online-Angebote im Distanzunterricht sowie Korrektur- und Verwaltungsaufgaben übernehmen. In Fällen, in denen Schüler Krankheitssymptome zeigen, solle die Schulleitung diese umgehend zum Corona-Test schicken, so Piazolo weiter. Dazu müsse sichergestellt werden, dass das Ergebnis schon in kurzer Zeit und nicht erst in einigen Tagen vorliegt. Schnelle Tests sollen auch allen Lehrern zur Verfügung stehen.

Lesen Sie hier den Kommentar zum Thema: Schlechte Noten in Sachen digitaler Unterricht

Lesen Sie hier: Umfrage - Bayern sehen Markus Söder als Top-Kanzlerkandidaten