Salihamidzic: Davies "wird Weg gehen"

"Phonzie ist eine Maschine", schwärmte der 42-Jährige am Sonntagabend nach dem erfolgreichen Relegations-Rückspiel der Bayern-Amateure gegen die Zweitvertretung des VfL Wolfsburg (4:1). Der Kanadier weilte noch am Samstag mit dem Profi-Team in Berlin, wo die Bayern das DFB-Pokal-Finale gegen RB Leipzig (3:0) gewannen. Tags darauf stand er für die U23 in Giesing über 90 Minuten auf dem Platz und zeigte eine ansprechende Leistung.