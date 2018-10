Phillipp Steinhart, geboren in Dachau, vereint all diese Attribute auf sich. Vor dem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig am Samstag (14 Uhr, im AZ-Liveticker) spricht der Top-Vorlagengeber der Sechzger über die Sekunden vor einem Standard, seine Spezl im Team - und er erklärt, warum es bei ihm gerade in München so gut läuft.