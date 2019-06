Samstag, 15. Juni 2019; 20 - 23 Uhr

Phil Collins

Typisch britischen Humor zeigt Collins mit dem Namen seiner neuen Tour "Still Not Dead Yet Live", also "Immernoch nicht tot Live". Lebendig ist er auf jeden Fall - so lebendig, dass er sich sogar Wet Wet Wet als Special Guest auf die Bühne holen wird. (Hier gibt's die Konzertkritik)

Montag, 24. Juni 2019; 19 Uhr

Bon Jovi

Diese Band ist bereits im Zement des Stadions verewigt. Nun kommen sie schon zum siebten Mal. So wie Bon Jovi anscheinend nicht genug von München bekommen können, kann München auch nicht genug von Bon Jovi bekommen - die Karten sind bereits ausverkauft.

Freitag, 5. Juli 2019; 20 - 23 Uhr

P!NK

Nach fünf Jahren kommt auch sie endlich wieder nach München: P!NK. Wie auch bei Rammstein war die Nachfrage so groß, dass sie glatt noch ein Zusatzkonzert geben wird.

Freitag, 26. Juli 2019; 19 Uhr

Samstag, 27. Juli 2019; 19 Uhr

Metallica

Mit ihrer "WiredWorld-Tour" (also der "verkabeltenWelt-Tour") kommen auch die Könige des Metal wieder nach München. Die Show ist zwar schon ausverkauft, doch vermutlich reicht es im Großraum München auch einfach das Fenster zu öffnen, um mitzuhören. Es wird auf jeden Fall laut.

Freitag, 23. August 2019; 18 - 23 Uhr

Olympiastadion: Konzert im Olympiapark hören

Im Olympiastadion treten die großen Bands auf, mit der Folge, dass die Konzert oft innerhalb von Minuten ausverkauft sind. Auch wenn das Konzerterlebnis natürlich nicht zu vergleichen ist, zumindest die Musik können Münchner auch vom Hügel gegenüber hören.