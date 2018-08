Petition für mehr Breitensport in der Stadt

Horak sucht derzeit nach einer neuen Heimat für seinen Golfplatz, sieht in seinem Schicksal aber auch ein größeres Problem: "Für Breitensport und Grünflächen gibt es immer weniger Platz in der Stadt." Deshalb hat er jetzt eine Petition gestartet. Mit "Stoppt die Bebauung der Grün- und Sportflächen in München!" hofft er, über die Online-Plattform "Avaaz" Aufmerksamkeit für das Thema zu gewinnen.