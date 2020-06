Waldmann verspricht, dass sie sich bald wieder bei Giedat melden wird – hoffentlich mit konkreten Ergebnissen. "Wir müssen uns um unsere Kinderkliniken kümmern", sagt Seidenath. Ganz dramatisch mag er die Lage aber nicht sehen. "Kein Kind bleibt in Bayern unversorgt."

Giedat: "Es geht hier um unsere Kinder"

In München herrsche allerdings tatsächlich eine sehr missliche Lage, die vor allem am Fachkräftemangel liege. "Mein Appell geht daher an junge Leute", so Seidenath, "dass sie sich überlegen auch als Krankenpfleger zu arbeiten. Es ist ein wirklich toller Job, der einen Sinn hat."

So könne man die Situation am besten lösen. Lena Giedat hofft auf eine rasche Lösung. "Eigentlich müsste das Thema jeden beunruhigend, es geht hier um unsere Kinder, Enkelkinder, Nichten und Neffen", so die Mutter.

Ihre eigenen Kinder sind vier und eins. "Bis jetzt hatten wir noch keinen medizinischen Notfall", sagt Giedat. "Aber es ist ein unheimlicher Gedanke: Dem Kind passiert etwas, man braucht Hilfe, fährt in die Klinik und dort können sie nicht helfen."