München - Das Trainerkarussell im europäischen Basketball kommt in Schwung. Nachdem der Abschied von Svetislav Pesic am späten Mittwochabend verkündet wurde, haben die Basketballer des FC Barcelona dessen Nachfolger bereits am Morgen danach vorgestellt. Der Litauer Sarunas Jasikevicius von Zalgiris Kaunas unterschrieb für die drei Jahre.