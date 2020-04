Bundesregierung holt deutsche Touristen aus dem Ausland

Doch wo bleibt die Rückholaktion für im Ausland gestrandete Deutsche, die schon vor Wochen von Heiko Maas (SPD) angekündigt wurde? Laut der "Wirtschaftswoche" lief der Rücktransport bei Amerikanern, Briten, Schweizern oder Italienern effizienter und vor allem schneller ab, als es bei deutschen Urlaubern der Fall ist. In einem Zeitraum von zwei Wochen seien lediglich zwei Rückholflüge aus Lima Richtung Deutschland gestartet.

Die Deutsche Botschaft in Lima erklärt das mit der dekonstruktiven Haltung der peruanischen Regierung: "Leider werden uns in der gegenwärtigen Situation des Häufigeren Knüppel zwischen die Beine geworfen." Demnach werden bereits genehmigte Landeerlaubnisse wieder gestrichen oder aber absurde Zeitfenster angeboten, die so mit luftfahrrechtlichen Regelungen nicht in Einklang zu bringen seien. Dennoch arbeite die deutsche Behörde mit Hochdruck an einer Lösung.

Und die sah am Ende so aus: Die Gruppe konnte am vergangenen Mittwoch in einen Rückholflieger der Regierung steigen. Damit ging es zunächst nach Frankfurt. Und schließlich mit dem Zug endlich heim nach München.